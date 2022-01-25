موعد قبض معاشات شهر فبراير 2022 ، بدأ المواطنون العاملون فى الجهاز الإداري للدولة والعاملين فى القطاع الخاص التوجه إلى ماكينات الصرف للحصول على المستحقات المالية الخاصة بهم، وأيضًا من هم مستحقي المعاشات والذين يحصلون عليها بنفس الطريقة أو من خلال مكاتب البريد فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

دوت الخليج

موعد قبض معاشات شهر فبراير 2022

كانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قد أعلنت فى وقت لاحق عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2022، وذلك وفقًا لللشرائح المالية المعتمدة من الهيئة القومية للتأمينات.

ويُصرف المعاش للذين تقاعدوا بالفعل عن العمل، أو الذين أصيبو بإصابات قد أدت إلى عدم مقدرتهم على العمل حيث يتم الصرف إلى 10 ملايين مواطن ويمتد ذلك حتى 1 فبراير المقبل.

صرف رواتب مستحقي المعاشات

وهناك شرائح متعددة تستحق الحصول على المعاشات وهي مقسمة إلى شرائح معينة، الأولى التى تأخذ أقل من 1000 جنيه والذى سيتم الصرف لهم مع بداية يوم 1 فبراير، بينما يحصل المواطنون الذين يتقاضون مبالغ مالية أكبر من 1000 جنيه فى يوم 2 فبراير.

وفى إطار خطة الدولة المصرية فى منهج الشمول المالي المتبع، فقد كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد قررت فى وقت لاحق العمل على إدماج أصحاب المعاشات فى خطة الدولة للشمول المالي.

اقرأ أيضًا: لقرب انتهاء صلاحيتها.. التأمينات تطالب أصحاب المعاشات سرعة تغيير «البطاقة الزرقاء»

كما أن عملية الصرف تتم الآن من خلال كارت ميزة حيث يمكن لأى مواطن الحصول على الرواتب من أى ماكينة صرف.