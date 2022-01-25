/674968/الرئيس-الجزائري-يضع-إكليلين-من-الزهور-على-قبري-الجندي-المجهول-والسادات

قام رئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بوضع إكليلين من الزهور على قبر الجندي المجهول والرئيس الراحل أنور السادات وذلك خلال زيارته للقاهرة.

دوت الخليج

الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد استقبل اليوم بقصر الاتحادية، نظيره الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وتم عقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة بين الرئيسين.

المباحثات المصرية الجزائرية

وشهدت المباحثات المصرية الجزائرية التأكيد على الحرص على الدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة، من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة، وذلك للانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب اتساقًا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلا عن تعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات ومواجهة التحديات المتعددة الأشكال التي تواجهها المنطقة والأمة العربية ودعم العمل العربي المشترك.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم، الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، بقصر الاتحادية، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف، وتم عقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة بين الرئيسين. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل أمس بمطار القاهرة شقيقه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على بلده الثانى مصر في زيارة عمل لمدة يومين.