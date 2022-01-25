/674928/تشريعية-الشيوخ-تستأنف-مناقشات-إجراءات-تيسير-التقاضي-بحضور-رؤساء-محاكم-استئناف-القاهرة

تستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الله الأعصر، مناقشة مشروع قانون إجراءات تيسير التقاضي، والذى عقدت بشأنه جلسات عديدة على مدار الأسابيع الماضية، وذلك بحضور رؤساء محاكم استئناف القاهرة.

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وأكدت اللجنة أنها تبحث موضوع تيسير إجراءات التقاضي من كل جوانبه، لإعداد تقرير يتضمن توصيات بشأن آليات التسير وحلول المشكلات، لتواكب منظومة التقاضي مستجدات العصر من الناحية القانونية، ومن حيث توافر بعض العناصر التي لم تكن متوفرة من قبل وفي ظل مستجدات العصر من العلوم والتكنولوجيا.

تنفيذ دور العدالة

وأشارت اللجنة، إلي أن هذا الملف سيظل مفتوحا وسيتم مناقشة التقرير مرة أخرى من أجل الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ في دور العدالة، بحيث لا يكون هناك تفريط أو إخلال مع تيسير إجراءات التقاضي وسرعتها.

تطوير منظومة التقاضي

جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه فى وقت سابق بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضى، بما فى ذلك التطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع فى إجراءات التقاضى والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.