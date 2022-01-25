/674959/يوسف-شاهين-استبعدني-من-فيلم-المصير-تصريحات-صادمة-من-يحيى-الفخراني-مع-صاحبة-السعادة

حل الفنان الكبير يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر ضيوفًا بالجزء الثالث من حلقتهم في برنامج صاحبة السعادة، التي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وتم عرض حلقتين الاسبوع الماضي، من خلال شاشة dmc الفضائية، وإليكم أبرز تصريحات الفنان يحيى الفخراني في حلقة أمس.

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