/674960/للمطالبة-بتحسين-أوضاعهم-أطباء-تونس-يعلنون-الدخول-في-إضراب-عام-عن-العمل

أعلن العاملين بقطاع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في تونس، اليوم الثلاثاء، الدخول في إضرابًا عامًّا، حيث توقفت على أثره كل الأنشطة الطبية بما فيها التلقيح ضد فيروس كورونا، جاء قرار العاملين بالقطاع الصحي في تونس بعد توقف المفاوضات الجارية بين النقابة والحكومة حول وضع الأطباء العاملين في وزارة الصحة التونسية، حسب موقع إذاعة “نسمة” التونسية.

دوت الخليج

مطالب نقابة الاطباء التونسية تشدد على ضرورة تحسين نظام العمل وشروط الحصول على شهادة الدراسات الطبية. عماد خليفي، الكاتب العام المساعد لنقابة الأطباء، أكد في تصريحات صحفية أن جلسات التفاوض امتدت لمدة عامين، ولم تصل إلى أي نتيجة حتى الآن، مما أدى بالأطباء إلى الإضراب اليوم.

المناعة الناجمة عن تلقي اللقاحات المضادة للفيروس

بينما أكدت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في تونس، إن تفشي متحور "أوميكرون" قد يدعم ويحسن المناعة الناجمة عن تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، جاء ذلك في تصريح أدلى به عضو اللجنة محجوب العوني، يوم الاثنين، بحسب قناة "نسمة"، وأضاف "العوني" أن الانتشار المكثف لمتحور أوميكرون قد يكون من محاسنه تعزيز المناعة الطبيعية ضد كورونا الناتجة عن تلقي التلقيح، كما اعتبر أن تحسين مستوى "التغطية المناعية" يبقى مرهونا بتلقي الجرعة الثالثة (التنشيطية) من اللقاح، إلا أنه اعتبر أن تحقيق هذا الهدف يشترط كذلك "عدم تسجيل تغيرات جينية تفرز طفرات أكثر خطورة من المتحور الأصلي لأوميكرون.

تراجع عدد المصابين في المستشفيات

وعلى الرغم من تفشي أوميكرون، الذي وصلت معدلات الإصابة به 30% من مجموع العينات الخاضعة للتحاليل المخبرية، الا أن العوني امتدت أن عدد المصابين في المستشفيات خلال الفترة الماضية تراجع بنسبة وصلت إلى 70% مقارته بالفترة نفسها من العام الماضي، معتبرا ذلك مؤشرا مطمئنا عن الوضع الوبائي في البلاد.

تفشي كورونا

العوني، وهو أستاذ علم الفيروسات بكلية الصيدلة بالمنستير شرقي البلاد،أكد أن "التفشي الكبير لكورونا وتعدد موجاتها في تونس يشير الى أن جميع منازل التونسيين تقريبا قد سجلت حالات إصابة بكورونا طيلة فترة انتشار الجائحة التي ظهرت بالبلد مطلع شهر مارس 2020"، وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 7144 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 25988.