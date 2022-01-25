جبالي يستقبل رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان (صور)

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استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء، السفيرة مُشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مُقدماً التهنئة لها على توليها رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله الجديد، ومؤكداً على ثقته التامة في أعضاء المجلس في الاضطلاع بمهامهم الوطنية.

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كما أكد رئيس مجلس النواب على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تٌعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية في مجال الحقوق والحريات وتُعبر عن المقاربة المصرية الشاملة في ملف حقوق الإنسان.

حنفي جبالي: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية

من جانبها، عبرت السفير مُشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن خالص شكرها وتقديرها للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، واعربت عن تطلعها لتوثيق التعاون مع مجلس النواب ، مشيدة بدور المجلس في ترسيخ دعائم الديموقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع ودعم الحقوق والحريات ، وأكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن إقدام الدولة على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان أمر يرفع من سقف الطموحات ويجعلها ملتزمة وهو مؤشر لسياسات الدولة في مجال حقوق الإنسان.

النواب يرفع جلساته لـ6 فبراير بعد الموافقة على 5تشريعات نهائية

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.