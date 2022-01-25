تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. تحيا مصر يطلق قافلة شاملة لحلايب وشلاتين وأبورماد

جدة - نرمين السيد - أطلق صندوق تحيا مصر، قافلة شاملة لرعاية الأسر المقيمة بحلايب وشلاتين وأبورماد، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصرى، لمدة 5 أيام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكثيف جهود الصندوق لحماية الأسر الأولى بالرعاية خلال موجة الطقس التى تتعرض لها البلاد، خصوصًا فى المناطق النائية والحدودية بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.





من جانبه قال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إن القافلة توفّر 36 طن مواد غذائية جافة، و7 آلاف بطانية، بالإضافة إلى توزيع 6 آلاف قطعة ملابس، وحقائب العناية الشخصية والمطهرات، فضلا عن تنظيم أنشطة اجتماعية وترفيهية للأطفال، وتوزيع 1000 قطعة متنوعة من لعب الأطفال، كما يتم تقديم خدمة الكشف الطبى على المواطنين فى 8 تخصصات.

وأضاف أن القافلة تستهدف نحو 3000 أسرة مقيمة فى حلايب والتجمعات التابعة لها مثل، بعينت، وفروكيت، وسرارة 1و2، وجبل علبة وقرية ادلديب، ومواطنى شلاتين فى تجمعات الخير، وأبا بيت، وبيتان، وأبرق، وعيقات، وأبو سحفه، ووادى النوم، والعمريت، ومرسى حميرة، والصيادين، وكريجع، والرداد، والعسيلة، فضلا عن سكان منطقة أبو رماد.

وأوضح عبدالفتاح، أن القافلة تقدم الكشف الطبى على المواطنين داخل الوحدة الصحية بأبرق، وحلايب، وأبورماد، من خلال أطباء جمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك فى تخصصات: "نساء وتوليد، وعظام، وباطنة، وأطفال، ومخ وأعصاب، وقلب، ورمد، وتوفير نظارات طبية بعد التشخيص"، فضلا عن توفير معمل تحاليل متنقل.

وأكد أن الصندوق كثّف عدد القوافل التى توفر الرعاية لمواطنى المناطق الحدودية والنائية على مستوى الجمهورية قبل بداية فصل الشتاء، لتوفير الأغذية والأغطية والأمتعة لتحميهم من قسوة الشتاء، فضلا عن تنفيذ أعمال رفع كفاءة المنازل والخدمات الصحية المختلفة، فى عدة مناطق منها سيدى برانى، والواحات البحرية، وسانت كاترين، ووادى العلاقى جنوب أسوان، مشيرا إلى أن مثلث حلايب استقبل أكثر من قافلة خلال العام الماضى، فضلا عن توفير مشروعات إنتاج حيوانى للسيدات ضمن برنامج مستورة.

وأعلن المدير التنفيذى للصندوق، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من القوافل الطبية الشاملة فى المناطق الأكثر احتياجا، وذلك بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر المصرى، التى ستدعم القوافل بالأطباء فى مختلف التخصصات، فضلا عن تقديم الدعم النفسى وتوعية المواطنين فى هذه المناطق، لافتا إلى أن القوافل الطبية الشاملة قدمت خدماتها خلال الفترة الماضية فى واحة سيوة، وجنوب أسوان، والشيخ زويد ورفح والعريش.

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقاما قياسية جديدة فى موسوعة جنيس العالمية، نهاية عام 2021 ، بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية فى العالم لرعاية مليون أسرة، كأكبر قافلة تبرع بالمواد الغذائية "مليون كرتونة"، وأكبر قافلة تبرع بالأجهزة المنزلية "4500 جهاز لتجهيز اليتيمات للزواج"، وأكبر قافلة تبرع بالأجهزة الطبية "6298 جهازا طبيا"، وذلك للعام الثانى على التوالى ليصبح الصندوق حاملا لستة ألقاب عالمية فى الموسوعة بأكبر قافلتين للعمل الخيرى فى العالم تم تنظيمهما خلال الفترة من نوفمبر 2020 وسبتمبر 2021.