فى عيد الشرطة.. قوافل لتوزيع المساعدات العينية على مواطنى الأسمرات

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية) على المواطنين بحى الأسمرات بالمقطم؛ وذلك احتفالاً بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة، واستمرارا للدور المجتمعى بكافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رافع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.





وقد تم ذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل المجتمعى مع المواطنين ومشاركتهم الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة تلك المناسبة الوطنية التى جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن.

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