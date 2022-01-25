جدة - نرمين السيد - وأعرب كريم سامى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، عن سعادته بزيارة وفد شركة الطيران الكورية، مؤكدًا استعداد الشركة لتوفير الإمكانيات لجميع العملاء من شركات الطيران التى يتم تقديم خدمات التموين لها بالمطارات المصرية، بأعلى مستويات الجودة المطلوبة.

فى المقابل، أعرب الوفد الكورى الذى يزور مصر عن سعادته بالتعاون مع شركة مصر للطيران للخدمات الجوية. ونظمت شركه مصر للطيران للخدمات الجوية رحلة سياحية للوفد الكورى إلى منطقة الأهرامات والتى لاقت إعجابهم وأكدوا أن زيارة الأهرامات كانت من بين أحلامهم حيث تعكس عراقة الحضارة المصرية وتسجل تاريخا طويلا من النجاح للمصريين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد شركة الطيران الكورية فى الأهرامات (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.