عاجل- السيسى: المباحثات مع الرئيس الجزائرى عكست إرادة لتعزيز العلاقات

جدة - نرمين السيد - رحب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بنظيره الجزائرى عبدالمجيد تبون، فى أول زيارة رسمية له فى بلده الثانى مصر، متمنيا له إقامة طيبة، معربا عن تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العميقة التى تجمعها مع الجزائر فى ظل علاقات الأخوة بين البلدين.





وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الجزائرى عبدالمجيد تبون، بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى اليوم مباحث مكثفة وبناءه مع نظيره الجزائرى تناولت مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وعكست المشاورات الإرادة السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها فى مختلف المجالات نحو أرفاق أرحب. وأوضح السيسى أن المشاورات أخذت فى الاعتبار التحديات التى تواجه البلدين ومنها تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية فى المنطقة وصون مفهوم الدولة.

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