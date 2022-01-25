عاجل- السيسى: مستمرون فى التعاون مع الجزائر لمكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن المباحثات مع نظيره الجزائرى عبدالمجيد تبون، أسفرت عن التوافق على تطوير التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتذليل أى عقبات فى هذا الخصوص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة فى البلدين ويعزز المصالح المشتركة للشعبين.





وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الجزائرى عبدالمجيد تبون، بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أنه تم التوافق على توجيه الأجهزة المعنية فى البلدين بسرعة بدء الإعداد للجنة العليا المشتركة وآلية التشاور السياسى بما يخدم تعميق الشراكة الثنائية. وأوضح: هناك توافق أيضا على استمرار التعاون المكثف فى مجال مكافحة الإرهاب وتبنى المجتمع الدولى مقاربة للتصدى للإرهاب لمفهومه الشامل، إلى جانب مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية دون تفرق.

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