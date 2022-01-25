مصر للطيران تنظم ندوة تعريفية حول «التحول الرقمى»

جدة - نرمين السيد - واستهدفت الندوة مواكبة التطور التكنولوجى وخطة الدولة نحو تطوير الأعمال والخدمات الحكومية التكنولوجية المقدمة للمواطنين، بحضور الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، والمهندس ياسر عمران رئيس قطاع المعلومات.

جاء ذلك تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 نحو تطبيق سياسة "التحول الرقمى" فى مختلف المجالات، وفى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى بضرورة مواكبة جميع الشركات والهيئات التابعة لها لمنظومة التحول الرقمى التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا. وناقشت الندوة مفهوم التحول الرقمى ونظم تطبيقه فى مختلف المجالات، خصوصًا فى مجال الطيران والتكنولوجيا المتعلقة بالتحول الرقمى وكذلك مراحل التنفيذ المختلفة والتحديات التى تواجهه فى أثناء التنفيذ.

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