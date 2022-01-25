عاجل- السيسى يثمن جهود الجزائر فى منطقة الساحل والصحراء

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الجزائرى عبدالمجيد تبون، بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أنه تم التوافق على أهمية دفع آلية العمل العربى المشترك بما يهدف إلى صون الأمن الدولى العربى وصون مقدرات الدول العربية.

وأعرب عن خالص التمنيات للجزائر فى التوفيق والنجاح برئاسة القمة العربية المقبلة، كما تم بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمى لرئيس الجزائر بقصر الاتحادية، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وعقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة بين الرئيسين.