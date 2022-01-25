عاجل- ثلوج وأمطار.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الأربعاء (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة غدا الأربعاء، ليسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.





كما توقعت الهيئة، تكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد وتتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا. وحذرت من الملاحة البحرية بمسطح البحر المتوسط نظرا لاضطراب الأمواج جدا، وارتفاع الموج من 3 إلى 5 أمتار، إضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية بمسطح البحر الأحمر، ليصل ارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار.

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