”سعفان” يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

هنأ محمد سعفان وزير القوى العاملة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، وهيئة الشرطة ، وكافة أجهزة الوزارة من ضباط وجنود بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وفي برقيته بهذه المناسبة، قال وزير القوي العاملة : " يسعدني أن أتقدم لكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الذكرى السبعين لملحمة الإسماعيلية التي كانت نموذجا تاريخيا لتلاحم أبناء الشرطة مع أبناء الشعب جميعا للحفاظ على أمن الوطن".

كما قدم سعفان في برقيته بهذه المناسبة الوطنية العزيز التهنئة من جميع العاملين بديوان عام وزارة القوي العاملة ومديرياتها على مستوي كافة المحافظات، بكل الفخر والإعزاز والتقدير لأرواح شهداء قوات الشرطة الباسلة الذين قدموا للعالم أجمع درسا في البطولة الوطنية الصادقة وضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على هيبة وكرامة الوطن ، وحققوا نصرا تاريخيا لمصر وشعبها العظيم.

ودعا وزير القوي العاملة خلال برقيته: الله العلي القدير أن يعيد ذكرى هذه المناسبة التاريخية على مصرنا الغالية ، وعلي أبناء الشرطة البواسل ، بالخير والسلام ، ويرفع شأن مصرنا العزيزة ، ويحقق آمالها في الأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.