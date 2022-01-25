مصر للطيران تلغى رحلاتها إلى تركيا بسبب الأحوال الجوية

أعلنت مصر للطيران في تنويه لها منذ قليل عن إلغاء رحلاتها اليومية إلى أسطنبول التركية.

وذكر التنويه أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية بمدينة اسطنبول فى تركيا، والذى أدى إلى تأثر الحركة الجوية من وإلى مطار اسطنبول، تعلن مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها رقم MS735 و و MS745 اليوم الموافق 25 يناير 2022، .. وتهيب مصر بعملائها المسافرين بين القاهرة واسطنبول اليوم تعديل حجوزاتهم مع متابعة ومراجعة رحلاتهم المقبلة من خلال الخط الساخن لمصر للطيران أو اقرب مكتب بيع لمصرللطيران أو وكيل سياحي .

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.