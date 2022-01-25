المجلس القومي للمرأة يعقد اجتماعه الدورى ويناقش خطة عمله خلال الفترة القادمة

عقد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي اجتماعه الدورى بمشاركة عضوات وأعضاء المجلس وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حيث بدأ الاجتماع بترحيب جميع أعضاء وعضوات المجلس بالدكتورة مايا مرسى بعد عودتها إلى العمل سالمة من الحادث الذى تعرضت له منذ فترة .

هذا وقد أشادت الدكتورة مايا مرسى بجهود عضوات وأعضاء المجلس ولجانه وفروعه وأمانته العامة خلال الفترة الماضية والتى تضمنت حملة ال١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة

كما ناقش الاجتماع عرض مختصر لدور المجلس فى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، حيث اكدت الدكتورة مايا مرسى أنه يعد واحد من أهم مشروعات الجمهورية الجديدة التي تقوم على الاستثمار في البشر من حيث ضبط النمو السكانى والارتقاء بخصائص السكان ، موضحة أن المجلس يعمل على المشروع من منظور التمكين الاقتصادى للمرأة والتوعية والتثقيف بالقضية السكانية .

وتضمن الاجتماع إقرار حصاد انجازات المجلس خلال عام ٢٠٢١ بشكل رسمى ، والإشارة إلى كتاب "حق السعاية فى الوظيفة المنسية " للدكتور سعد الدين الهلالى عضو المجلس والذى تم اصداره خلال الفترة الماضية ، حيث أكد الدكتور سعد الدين الهلالى أنها دراسة فقهية تناقش وظيفة المرأة فى منزلها سواءا كانت ربة منزل او امرأة عاملة بإعتبارها وظيفة غير مؤمنة ، حيث انها صاحبة الحق فى الأموال الزوجية باعتبارها شريكة لزوجها فى الحياه الإنسانية والامور المالية ، مؤكدا حرص مصر على تأمين المرأة المصرية ماليا ، لافتة إلى ان المذاهب الاسلامية لا تمانع ذلك ومطلوب رفع الوعى المجتمعى به .