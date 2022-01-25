بدء المؤتمر الصحفى بين الرئيس السيسى ونظيره الجزائرى عبد المجيد تبون

بدأت فعاليات المؤتمر الصحفى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، بقصر الاتحادية. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، بقصر الاتحادية. وأجريت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف، وتم عقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة بين الرئيسين.

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