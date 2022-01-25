الرئيس السيسي: علاقات أخوة ووحدة مصير تربط مصر والجزائر

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، مؤكدا ان علاقات أخوة ووحدة مصير تربط مصر والجزائر. وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، بقصر الاتحادية، تناولنا الملفات الثنائية والإقليمية، مشددا على أن المباحثات عكست رغبة مشتركة للارتقاء بالعلاقات.

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