الرئيس السيسي: اتفقت مع الرئيس تبون على أهمية التوصل لاتفاق حول سد النهضة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه اتفق مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، على أهمية التوصل لاتفاق منصف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، بقصر الاتحادية،: "اتفقت مع تبون على أهمية تنظيم الانتخابات الليبية الرئاسية والنيابية بالتزامن".