الرئيس الجزائرى: توافق تام فى الرؤى مع مصر بشأن قضايا المنطقة

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أجرينا محادثات مثمرة تندرج في سياق التشاور المستمر بين مصر والجزائر، مؤكدا وجود توافق تام فى الرؤى ووجهات النظر مع مصر بشأن قضايا المنطقة.
وأضاف تبون خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "توافقنا على ضرورة توسيع التشاور تمهيدا للقمة العربية في الجزائر".
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