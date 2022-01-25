/674972/إزالة-82-حالة-تعدي-على-أملاك-الدولة-بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 82 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خلال 7 أيام، ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجة 19 لإزالة التعديات، والتي بدأت يوم الأربعاء 19 يناير الجاري، وتستمر حتى نهاية الشهر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بمواجهة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وكشف "الفقي" أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات أسفرت عن إزالة 45 حالة تعدي على أراضي مباني بمساحة 3 ألاف و 603.5 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 37 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 11فدان و10 قيراط و11 أسهم .

إزالة 82 حالة تعدي على أملاك الدولة بسوهاج

وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.

محافظ سوهاج يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ 70 لأعياد الشرطة

بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقية تهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية ، هنأه خلالها بالذكرى الـ 70 لأعياد الشرطة .

وجاء فيها " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي محافظة سوهاج أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية، بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة، ونثمن غالياً جهود رجال الشرطة البواسل في حفظ أمن الوطن واستقراره، ومواجهة التحديات، فتحية لرجال الشرطة ولشهدائنا الأبرار أبطال العزة والكرامة”.

كما بعث " الفقي " برقية تهنئة مماثلة للواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن سوهاج، بمناسبة ذكرى أعياد الشرطة، مهنئا فيها جميع رجال الشرطة من ضباط وصف وجنود، مؤكدا على عظيم التقدير للتضحيات المبذولة في سبيل حفظ الأمن واستقرار الوطن .

محافظ سوهاج يهنئ الرئيس " السيسي " بالذكرى الـ 70 لأعياد الشرطة

بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة .

وجاء فيها " بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أهالي محافظة سوهاج، أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها، في ظل قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن " .