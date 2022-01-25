/674974/تعيين-1988-شابا-وتفتيش-610منشأة- وتحرير-50-محضرا-لمخالفة-القانون-بالغربية
أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، عن تعيين 1988 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 45 " قادرون باختلاف "، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5401 شاباً ، كما تم توفير 97 فرصة عمل .
دوت الخليج
وزير القوي العاملة محمد سعفان أكد إن المديرية قامت باستخراج 1775 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج 27 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 31 بمنشآت القطاع الخاص ، وإصدار ترخيصي عمل للأجانب ، وتلقي طلب لآخر .
التفتيش العمالي
فيما أوضح ياسر عيد وكيل المديرية - خلال تقرير المديرية عن انجازاتها خلال ديسمبر الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 610 منشآت ( دوري - حملات) يعمل بها 580 عاملا ، وإعادة التفتيش على 640 منشأة أخرى ، وأسفر عن تحرير 50 محضراً للمنشآت المخالفة ، وتلقي 16 شكوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، تم بحث 9 شكاوى منها ، وتبقى 7 شكاوي ما زالت تحت البحث ، فضلاً عن بحث 50 شكوى أخرى قدمت ورقياً .
رعاية العمالة غير المنتظمة
وحول رعاية العمالة غير المنتظمة، قال مدير المديرية أن في هذا الشان ، قامت المديرية بصرف 3 منح مولود بـ 6000 جنيه ، ومنحتي زواج بإجمالى 6 آلاف جنيه ، صرف 2400 جنيه رعاية صحية لـ 12 عاملاً ، فضلاً عن استكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف بإجمالي 161 ألف جنيه لـ 322 عاملاً من المسجلين بالمديرية .
السلامة والصحة المهنية
و فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 719 منشأة وإعادة التفتيش على 678 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 288 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 618 منشأت لإزالة المخالفات ، وتلقى 176 شكوى في نفس المجال ، تم استيفاء 27 شكوى منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 45 شكوى ، و 72 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، وعقد 39 ندوة توعية ، ومنح 13 ترخيص لمنشآت ، وعمل 110 قياسات ميدانية لـ 46 منشأة ،كما تم التفتيش على 440 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).
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