/674977/عيد-الشرطة-25-يناير-فنانين-ارتدوا-البدلة-الميري-قبل-دخولهم-مجال-التمثيل

أعتدنا على ظهور عدد من الممثلين ونجوم الوسط الفني المصري، الذين لم يدرسون التمثيل، ولكنه ةدرسوا مجالات أخرى، وبعد العمل بها تركوها لخلق مشوارهم الفني، ومن بينهم ضباطًا عملوا بالشرطة، أو تخرجوا من كلية الشرطة وبعدها فضلوا ثوب التمثيل على البدلة الميري.

دوت الخليج

عبد الخالق صالح

تخرج عبد الخالق صالح من كلية الشرطة، وعمل في البوليس لمدة طويلة، حتى حصل على لقب اللواء، وبعد نهاية حياته العملية في الشرطة، بدأ العمل في مجال التمثيل، من خلال مشاركته في عروض مسرحية مع "ثلاثي أضواء المسرح" في المسرح العسكري، وقدم أدوارًا كثيرة منها دور رئيس العصابة في فيلم الرجل الثاني بطولة رشدي أباظة، وشارك في عدد من الأفلام المشتركة بين مصر وإيطاليا.

صلاح ذو الفقار

كان الراحل صلاح ذو الفقار واحدًا من أكثر طلاب كلية الشرطة تفوقًا، من بين دفعة مليئة بالشخصيات المرموقة فيما بعد، مثل اللواء النبوي إسماعيل الذي شغل منصب وزوير الداخلية من عام 1977 حتى 1982، اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية من عام 1984 إلى عام 1986 الذي لقب بقاهر المخدرات، واللواء زكي بدر رابع وزراء الداخلية في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وتولى منصبه من عام 1986 حتى عام 1990، وكان صلاح قد عمل فعلًا في مدرية شبين الكوم لمدة 8 أشهر منذ تخرجه، وهو يُدرِّس في كلية الشرطة في ذات الوقت، وكان من المكلفين بحراسة الرئيس الراحل محمد أنور السادات أثناء فترة سجنه قبل توليه منصب رئيس الجمهورية.

قدم المخرج عزالدين ذو الفقار أخوه الأصغر صلاح ذو الفقار للعب دور البطولة أمام الفنانة شادية في فيلم عيون سهرانة عام 1956، وهو أول أدواره في السنيما، وبعده شارك في فيلم رُدَ قلبي عام 1957، والذي أدى فيه دور ضابط أيضًا، وكان الإنطلاقة القوية له.

أكرم حسني

كان الفنان أكرم حسني ضابطًا في الأمن المركزي، ولكنه سعى وراء حلمه ليكن ممثلًا، من خلال التقديم في إذاعة نجوم إف إم، وبعد قبوله والعمل فيها لفترة كمقدم برامج إذاعية، وصاحب عدد من اللقاءات مع نجوم الوسط الفني أهمهم الزعيم عادل إمام.

اتجه للتمثيل من خلال تقديم برنامج "نشرة أخبار الخامسة والعشرون" على قناة موجة كوميدي بشخصية سيد أبو حفيظة، والتي أستمر بها في تقديم برنامج "أسعد الله مساءكم" على قناة إم بي سي مصر، وبعدها عمل في عدد من المسلسلات منها ريح المدام، والأفلام مثل فيلم البدلة.