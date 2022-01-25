/674978/التجديد-15-يوما-لطبيب-سوهاج-المتهم-بقتل-طفل-طليقتة-والاعتداء-عليها

جددت اليوم النيابة العامة بدائرة قسم أول سوهاج الحبس لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لطبيب نفسية بسبب قتلة لطفل طليقتة والشروع فى قتلها وقتل زميل لها بمعمل تحاليل اثناء هجومه عليهم مساء الجمعة الماضية بدائرة قسم اول سوهاج.

سبق وقام شخص بالتعدي على زوجته "مطلقة شفهيا" وطفليها وعلى أخر أثناء تواجدها في محل عملها بمعمل تحاليل بمنطقة زاوية أبوالفضل في منطقة الشهيد بسوهاج، مما اسفر عن مصرع طفل واصابة السيدة واخر، وتم نقل الجميع الى مستشفى سوهاج العام.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد تامر أبو خطوه، مأمور شرطة قسم أول سوهاج بقيام شخص بالتعدي علي سيده ونجليها وشخص أخر دائرة قسم أول سوهاج.

انتقل على الفور قيادات مديرية الامن ومأمور القسم والرائد اسلام عجاج، رئيس مباحث قسم أول سوهاج، وتبين قيام المدعو علي م أ سن - ويقيم دائرة القسم بالتعدي علي زوجته المدعوة أمل ج ع - 29عام - وتقيم دائرة مركز سوهاج مصابه بجرح قطعي بالرقبة وأخر بالكتف الأيسر واليد اليمني وبرفقتها كل من الطفل يوسف و م -10 تلميذ، والطفل محمد و م - 6 تلميذ " متوفي " نتيجة إصابته جرح طعني نافذ بالصدر ويقيمان بذات الناحية "نجلي المذكورة ".

اخر تطورات حادث طبيب سوهاج

واتضح ايضا اصابة مازن م ر – 24عام - ويقيم دائرة مركز سوهاج مصاباً " جرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى وجرحين بالرأس بالضرب بسلاح أبيض "سكين " مما أدي إلي إصابتهم ووفاة الطفل الثاني المذكور متأثراً بإصابته وتمكن الطفل الأول من الفرار "دون حدوث ثمة إصابات به " وتم التحفظ علي المتهم والسلاح المستخدم بمعرفة الأهالي .

وتم القبض على التهم واقتياده الى قسم أول سوهاج، و أعترف بارتكاب الواقعة وأضاف أنه قام بطلاقها شفاهه وأنه كان بصدد توثيق الطلاق، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق التى امرت بحبسة 4 ايام وجددت له 15 يوما على ذمة التحقيقات.