بتوجيهات رئاسية.. «دوت الخليج» يطلق قافلة شاملة لحلايب وشلاتين وأبورماد 

/674979/بتوجيهات-رئاسية-تحيا-مصر-يطلق-قافلة-شاملة-لحلايب-وشلاتين-وأبورماد

كشف صندوق دوت الخليج، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق قافلة شاملة لرعاية الأسر المقيمة بحلايب وشلاتين وأبورماد، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، لمدة 5 أيام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف جهود الصندوق لحماية الأسر الأولى بالرعاية خلال موجة الطقس التي تتعرض لها البلاد، خصوصًا في المناطق النائية والحدودية بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.

دوت الخليج

المدير التنفيذى لصندوق دوت الخليج، تامر عبدالفتاح، من جانبه أكد إن القافلة توفّر 36 طن مواد غذائية جافة، و7 آلاف بطانية، بالإضافة إلى توزيع 6 آلاف قطعة ملابس، وحقائب العناية الشخصية والمطهرات، فضلا عن تنظيم أنشطة اجتماعية وترفيهية للأطفال، وتوزيع 1000 قطعة متنوعة من لعب الأطفال، كما يتم تقديم خدمة الكشف الطبي على المواطنين في 8 تخصصات.

القافلة تستهدف نحو 3000 أسرة مقيمة فى حلايب

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق دوت الخليج، أن القافلة تستهدف نحو 3000 أسرة مقيمة فى حلايب والتجمعات التابعة لها مثل، بعينت، وفروكيت، وسرارة 1و2، وجبل علبة وقرية ادلديب، ومواطنى شلاتين فى تجمعات الخير، وأبا بيت، وبيتان، وأبرق، وعيقات، وأبو سحفة، ووادى النوم، والعمريت، ومرسى حميرة، والصيادين، وكريجع، والرداد، والعسيلة، فضلا عن سكان منطقة أبو رماد.

الكشف الطبى على المواطنين

كما أشار إلى أن القافلة تقدم الكشف الطبى على المواطنين داخل الوحدة الصحية بأبرق، وحلايب، وأبورماد، من خلال أطباء جمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك فى تخصصات: "نساء وتوليد، وعظام، وباطنة، وأطفال، ومخ وأعصاب، وقلب، ورمد، وتوفير نظارات طبية بعد التشخيص"، فضلا عن توفير معمل تحاليل متنقل، موضحاً أن الصندوق كثّف عدد القوافل التى توفر الرعاية لمواطنى المناطق الحدودية والنائية على مستوى الجمهورية قبل بداية فصل الشتاء، لتوفير الأغذية والأغطية والأمتعة لتحميهم من قسوة الشتاء، فضلا عن تنفيذ أعمال رفع كفاءة المنازل والخدمات الصحية المختلفة، فى عدة مناطق منها سيدى برانى، والواحات البحرية، وسانت كاترين، ووادى العلاقى جنوب أسوان، مشيرا إلى أن مثلث حلايب استقبل أكثر من قافلة خلال العام الماضى، فضلا عن توفير مشروعات إنتاج حيوانى للسيدات ضمن برنامج مستورة.

المزيد من القوافل الطبية الشاملة فى المناطق الأكثر احتياجا

كما أعلن المدير التنفيذى للصندوق، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من القوافل الطبية الشاملة فى المناطق الأكثر احتياجا، وذلك بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر المصرى، التى ستدعم القوافل بالأطباء فى مختلف التخصصات، فضلا عن تقديم الدعم النفسى وتوعية المواطنين فى هذه المناطق، لافتا إلى أن القوافل الطبية الشاملة قدمت خدماتها خلال الفترة الماضية فى واحة سيوة، وجنوب أسوان، والشيخ زويد ورفح والعريش.