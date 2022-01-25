/674983/محافظ-قنا-يكلف-التضامن-الاجتماعي-متابعه-دور-الحضانات

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمناقشة توفيق أوضاع دور الحضانات المقامة بالأدوار العليا وغير المرخصة بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، و حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محافظ قنا يكلف التضامن الاجتماعي متابعه دور الحضانات وأوضح محافظ قنا أن إجمالي عدد الحضانات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي تبلغ نحو 506 حضانة مرخصة بالمحافظة ، منها 263 حضانة تابعة للجمعيات الأهلية ، 243 حضانة خاصة, مطالبا بضرورة التزام كافة الحضانات باللوائح المنظمة لها ومراعاة استيفائها للمواصفات وإجراءات الأمن والسلامة طبقا للقانون، مشددا على أهمية المرور والمتابعة المستمرة على كافة دور الحضانات بالمحافظة وتوفير كوادر متخصصة ومدربة للتعامل مع الأطفال فضلا عن مراعاة توفير الرعاية الصحية لهم, موجها بسرعة إنذار الحضانات المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص أو لم تُجدد ترخيصها والتي جرى عمل حصر لها بإجمالي 73 حضانة على مستوى المحافظة لتوفيق أوضاعها. واضاف الداودى بانه كلف مسئولي التضامن الاجتماعي بضرورة عمل لجان دورية لمتابعة عمل الحضانات والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة لضمان سلامة الأطفال.

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