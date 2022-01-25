/674984/بعد-أزمة-فيلم-أصحاب-ولا-أعز-نقيب-الفنانين-في-لبنان-يدعم-منى-زكي

مع أزمة فيلم أصحاب ولا أعز وبين مؤيدين ومعارضين للفيلم، ظهر رأى آخر عن الفيلم وكان من نقيب الفنانين اللبناني جهاد الأطرش.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج ما قاله نقيب الفنانين في لبنان عن فيلم أصحاب ولا أعز وذلك خلال السطور القادمة.

نقيب الفنانين اللبناني عن فيلم أصحاب ولا أعز

قال جهاد الأطرش، نقيب الفنانين فى لبنان، إن الوسط الفني اعتاد على حرية الرأي والإبداع في مصر ولبنان، بالإضافة أنهم ينظرون إلى مصر على أنها هوليوود الشرق ويقدرون كل الفنانين المصريين لما بذلوه من أعمال رائعة تفيد المجتمع ولا تؤذيه بالمرة.

وأشاد النقيب جهاد الأطرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، الذي يعرض على قناة القاهرة والناس، بقدرات الفنانة منى زكي قائلا: "منى زكى لا تستاهل إلا الخير لفنها وثقافتها الراقية والكم الهائل من الأعمال العظيمة التي قدمتها".

وأكد جهاد الأطرش، مساندتهم فى لبنان لبيان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية فى مصر، مردفًا: "أول مبادئ الفن هي إفادة الجمهور والمجتمع ونساند أشرف زكي فى بياناته وقراراته ونساند بيان نقابة المهن التمثيلية في مصر بخصوص فيلم اصحاب ولا أعز، ولم نتمكن من إصدار بيان تضامني مع الفيلم بسبب انشغال النقابة بالانتخابات ولكن سنجتمع لدراسة إصدار بيان".

آخر أخبار منى زكى وأحمد حلمي بعد أزمة أصحاب ولا أعز

سعى عدد كبير من نجوم الفن على دعو منى زكي واحمد حلمي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم اصحاب ولا اعز حتى أن اصحاب ولا اعز ظل تريند مصر على موقع تويتر لأكثر من 3 أيام وكان للجمهور عدد من التعليقات بخصوص آخر أخبار منى زكى وأحمد حلمي بعد أزمة أصحاب ولا أعز .

حقيقة طلاق منى زكي واحمد حلمي

علم موقع دوت الخليج أن الاخبار المتداولة حول آخر أخبار منى زكى وأحمد حلمي بعد أزمة أصحاب ولا أعز من طلاق وخلافه ليس لها أي صحة وأنها مجرد شائعات خرج من السوشيال ميديا.

فيلم أصحاب ولا أعز

ينتمي فيلم أصحاب ولا أعز لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية "مكبر الصوت".