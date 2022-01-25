تامر عبدالقادر بندوة دوت الخليج:صندوق دعم السياحة والآثار مهم و سيوفر موارد مالية

/674985/تامر-عبدالقادر-بندوة-تحيا-مصرصندوق-دعم-السياحة-والآثار-مهم-و-سيوفر-موارد-مالية

قال النائب تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب، أنه لا يختلف أحد عن أن السياحة والآثار وجهان لعمله واحدة، فالآثار مصدر مهم بالنسبة للسياحة، لافتا أنه كان من المؤيدين لدمج السياحة والآثار في وزارة واحدة.

دوت الخليج

وأضاف عبدالقادر، أن البرلمان شهد خلال الأيام الماضية تحركات واسعة لاصدار تشريعات تدعم هذا القطاع وبقوة ، والتي جاء من بينها مشروع قانون صندوق السياحة والآثار، مؤكدا أن مشروع القانون نوقش في الفصل التشريعي الماضي بلجنة الإعلام والثقافة والآثار وحضر وزير السياحة وأضح الهدف من دمج الصندوق لأنه عبارة عن 3 صناديق صندوق آثار النوبة وصندوق دعم السياحة وصندوق دعم الآثار وذلك لتوفير موارد مالية لهذا الصندوق من أجل الإنفاق علي الأثار والسياحة.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج.

النواب يرفع جلساته لـ6 فبراير بعد الموافقة على 5تشريعات نهائية

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.