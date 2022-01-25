النائب تامر عبدالمنعم في استوديو "دوت الخليج" : أؤيد قرارت وزير التعليم.. والتطوير لا يخلو من السلبيات

/674987/النائب-تامر-عبدالمنعم-في-استوديو-تحيا-مصر--أؤيد-قرارت-وزير-التعليم-والتطوير-لا-يخلو-من-السلبيات

قال النائب تامر عبدالمنعم، عضو مجلس النواب، إن أزمة نقص المعلمين والعملية التعليمية أذمة كبيرة منذ سنوات، وبدأ حلها من خلال بناء عدد كبير من المدارس، كما أن مخرجات التعليم ضعيفة جدًا، وهذا ينعكس البطبع على مهارات الطالب خريج الجامعة، أنا بحي الدكتور طارق شوقي رغم حالة الغضب والثورة التي يواجهها في بعض الأحيان ، لكن أنا أؤيد قرارته لانه يحاول تحويل العملية التعلميمية من نظام الحفظ إلى نظام المهارات.

دوت الخليج

وأضاف عضو مجلس النواب خلال حديثه في استوديو "دوت الخليج" : التطوير في بدايته صعب، وهناك قرارات صعبة على الطفل وولي الأمر والمعلم لكن مع التدريب سيكون المنتج النهائي رائع، لا يوجد مشروع في الدنيا ينجح بشكل كامل، لابد من وجود سلبيات، لكن الصح أن نضع أيدينا على هذه السلبيات ونحاول إصلاحها.

وتابع النائب تامر عبدالمنعم :"التطوير يعتمد على أن يكتسب الطالب قدر معين من المعلومات يمكنها الاستمرار معه خلال سنواته حياته للاستفادة منها، والوزارة طرحت عدد من طرق التطوير مهارات المعلمين".

وأوضح عضو مجلس النواب أن العملية التعليمية مرت بالكثير من الأزمات على مدار السنوات الماضية، جعل عملية تطويرها تستغرق بعض الوقت، ولابد بالطبع أن تشهد بعض السلبيات التي سيتم تفاديها بالتوازي مع استمرار عملية التطوير، موضحًا أن العملية التعليمية شهدت خلال السنوات الماضية اتجاها نحو التطوير لا يمكن انكاره، ولكي يأتي ثماره يجب أن يتم استكمال ما بدأناه من تغيرات وسياسات تعليمية جديدة.