/674988/على-الانغام-الوطنية--مدير-امن-سوهاج-يوزع-الورود-والهدايا-على-المواطنين-بالشوارع

وزع اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج، الورود والحلوى على المواطنين بالشوارع والميادين العامة بالمحافظة، وكان برفقته العديد من قيادات مديرية الامن والشرطة النسائية، مما أدخل الفرحة والسعادة على الاهالي بالشوارع.

كان ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمود توفيق – وزير الداخلية، بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد الشرطة والذي يحتفل به المصريين جميعا في الـ25 من شهر يناير بداية كل عام ميلادي.

جدير بالذكر أن مئات المواطنين من الاهالي والقيادات الشعبية والتنفيذية تقدموا بالتهاني للواء محمد عبدالمنعم شرباش، وكافة رجال الشرطة المصرية بالتهاني في ديوان مديرية الامن.

ولفت الانتباه قيام العنصر النسائي من الشرطة المصرية مشاركة الاهالي الفرحة بمناسبة عيد الشرطة المصرية وقاموا بتوزيع الحلوى والهدايا على المواطنين بشوارع المحافظة وميدان جمال عبدالناصر.

وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء أ.ح عمرو جميل مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، صباح اليوم، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر إدارة قوات أمن سوهاج، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لأعياد الشرطة المصرية، بحضور عدد من القيادات الأمنية.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية دور رجال الشرطة وما يقدمونه من تضحيات في سبيل تحقيق الأمن والأمان على أرض الوطن، موجهاً التحية لشهداء الشرطة وأسرهم، مشيرا إلى وقوف الشعب المصري ورجال القوات المسلحة ورجال الشرطة خلف القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صفا واحدا لاستكمال مسيرة التنمية والبناء .

محافظ سوهاج يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ 70 لأعياد الشرطة

بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقية تهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية ، هنأه خلالها بالذكرى الـ 70 لأعياد الشرطة، وجاء فيها " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي محافظة سوهاج أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية، بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة، ونثمن غالياً جهود رجال الشرطة البواسل في حفظ أمن الوطن واستقراره، ومواجهة التحديات، فتحية لرجال الشرطة ولشهدائنا الأبرار أبطال العزة والكرامة”.

كما بعث " الفقي " برقية تهنئة مماثلة للواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن سوهاج، بمناسبة ذكرى أعياد الشرطة، مهنئا فيها جميع رجال الشرطة من ضباط وصف وجنود، مؤكدا على عظيم التقدير للتضحيات المبذولة في سبيل حفظ الأمن واستقرار الوطن .