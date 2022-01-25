درة بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار «صور»

تتميز الفنانة درة بالإطلالات البسيطة والمميزة بشكل كبير في نفس الوقت، وتختلف إطلالاتها في كل مرة ولكن تظل لافتة للأنظار برقتها.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج أحدث ظهور للفنانة دره بجلسة تصوير لها على إنستجرام وذلك خلال السطور القادمة.

إطلالة الفنانة درة

نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها على موقع تبادل الفيديوهات والصور على انستجرام، تميزت الإطلالة بأنها كاجوال وبسيطة في نفس الوقت، وكانت فيها تتناول القهوة والإفطار في إحدى الكافيهات. وكتبت على الصورة:”تنفس فقط، الحياة لا تقف”.

درة تتكلم عن شخصيتها في فيلم الكاهن

وقالت درة في حوار خاص لـ"دوت الخليج": " أن سبب إختلاطي بمعظم الصحافيين، هو ما سهل عليا فى فهم الشخصية، وكمان الشخصية تحاول في فهم الحقيقة والبحث عنها في ظل ظروف المحيطة والتى تواجه في الحياة المهنية والشخصية".

إيرادات فيلم الكاهن

وحقق فيلم "الكاهن"، الذي يخوض بطولته عدد كبير من النجوم اللامعين في الوسط الفني، من ضمنهم درة والفنان إياد نصار و حسين فهمي، نجاحات ساحقة في أول ليلة عرض، جعلته يتصدر شباك التذاكر في السينما المصرية.

وحقق الكاهن في مساء يوم الأربعاء، إيرادات بلغت 240 ألف جنيه، ليسحق جميع الأفلام السينمائية الموجودة في دور العرض الآن وهما: "برة المنهج، أبو صدام، مربع برمودة، ريتسا".

قصة فيلم الكاهن

وتدور أحداث فيلم "الكاهن" حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة درة رأسًا على عقب، ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الأكشن.

ويظهر النجم إياد نصار في الفيلم بشخصية غير متزنة ومضطرب نفسياً، ويقع فى العديد من المشاكل بسبب درة، والتى تشاركه بطولة العمل، حيث يقع فى حبها ويتزوجها وتتوالى الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق.

ويشارك في أحداث فيلم "الكاهن" عدد من نجوم الفن المتميزين، منهم الفنان إياد نصار، ودرة، والنجم الكبير حسين فهمي، فتحي عبدالوهاب، محمد ممدوح، فاطمة كمال، وجمال سليمان، إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.

آخر أعمال درة الدرامية

يذكر ان، آخر ظهور لدرة على الساحة الفنية كان من خلال مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبدالغني، محمود الليثي، أحمد السلقاوي، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مبنية على قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ التي سبق وأن تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم ، والمسلسل من إخراج ماندو العدل.