/674991/أرملة-وقدوة-رئيس-جامعة-سوهاج-يكرم-الحاجة-جميلة-صاحبة-مشروع-منتجات-الخوص

كرم الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج "جميلة مؤمن" ابنة مركز المراغة بقرية بنى هلال بالمحافظة، و صاحبة مشروع "جميلة لمنتجات الخوص" والذي سبق تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لحصولها على المركز الثاني بمعرض تراثنا للمنتجات اليدوية والتراثية، عبر مشاركتها بمنتجات يدوية مصنوعة من الخوص، والتى تمثل تراث محافظة سوهاج .

وأشاد عبد الخالق بمسيرة كفاح "جميلة"، والتي تعول خمسة أيتام، وقدرتها على مواصلة هذه المهنة التراثية الشاقة التي هجرها الكثير من العاملين بها، مشيراً إلى أن قصة "جميلة" تبرهن على أن المرأة الصعيدية تظل نموذجاً فريدا مشرفا، وإستمرارية كفاحها وقوتها وصلابتها في مواجهة التحديات.

كما هنأ رئيس الجامعة جميلة بمناسبة إختيار مشروعها "جميلة لمنتجات الخوص" ضمن المشروعات الناشئة المحتضنة بحاضنة أعمال مسار بالجامعة، مؤكداً أنه سيتم خلال فترة الإحتضان تقديم الدعم الفنى والمالى والقانونى لها، ومشاركتها بشكل رسمى في جميع معارض المنتجات اليدوية التي تنظمها أو تشارك بها الجامعة.

وأشار الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة أعمال مسار إلى أنه تم عمل زيارة ميدانية لمشروع جميلة لمنتجات الخوص، ودراسة حالة المشروع بواسطة خبراء وإستشارين حاضنة أعمال مسار و إنرووت للتنمية، وتقرر أنه سيتم ضم المشروع لتدريبات تكتل الحرف اليدوية، والتى تنظمها إنرووت للتنمية بواسطة خبراء دوليين فى مجال تصميم وتطوير المنتجات، لجعلها ملائمة لإحتياجات السوق.

وأوضح عكاشه أنه سيتم تمويل جميله بالمواد الخام التى تساعدها على إطلاق مشروعها بصورة أكثر قوة، وأيضاً تمويل إنشاء صفحة إلكترونية لمشروعها وإدارتها بواسطة خبراء التسويق بمشروع مسار، كما سيتم مساعدة جميلة في إنشاء كيان قانونى لمشروعها وضمها للإقتصاد الوطنى.

رئيس جامعة سوهاج ‏يطمئن على الحالة الصحية لطالبة مغتربة أجرت عملية جراحية

‏اطمئن الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، على الحالة الصحية للطالبة إسراء مجدي عبد الحميد، بالفرقة الثالثة بكلية الألسن بقسم اللغة الألمانية، والتي أصيبت بألم شديد بالبطن خلال إقامتها بالمدينة الجامعية، نقلت على أثره إلى المستشفي الجامعي وتبين أنها تعاني من التهاب شديد في الزائدة الدودية مما أدى إلى إجراء تدخل جراحي سريع لاستئصالها، حيث توجه رئيس الجامعة إلى المستشفى الجامعي يصاحبه الدكتور صبري توفيق همام القائم بعمل عميد الكلية، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس الجامعة وجه تعليماته لإدارة المدن الجامعية بتخصيص جناح لاستضافة والدة الطالبة المغتربة التي حضرت إليها من مدينة المنصورة لمرافقتها، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للطالبة ومتابعة حالتها حتي يتم تحسنها والاطمئنان عليها.