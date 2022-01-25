/674992/رئيس-جامعة-بنى-سويف-يستقبل-وفد-سفارة-الإمارات-ويؤكد-نعمل-علي-توفير-المناخ-الملائم-للطلاب-الوافدين

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، السيدة إيمان الحوسني الملحق الفني بملحقية سفارة دولة الإمارات بالقاهرة، والأستاذ عمرو عبد الغني مسؤول الشئون الطلابية بالملحقية، وبحضور الدكتور أيمن غنيم منسق عام الوافدين بالجامعة، والأستاذ أحمد عيد مدير إدارة الوافدين بالجامعة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وعبر الدكتور منصور عن سعادته بزيارة ممثلي السفارة الإماراتية لجامعة بنى سويف مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين المصري و الإماراتي، ودعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعميق الشراكة و سُبل التعاون في كافة المجالات ومنها التعليم والبحث العلمي، و تناول اللقاء عقد بروتوكولات تعاون مشتركة لتبادل الخبرات بين جامعة بنى سويف والجامعات الإمارتية فى الجوانب البحثية والأكاديمية، والتبادل الطلابى.

وأكد رئيس جامعة بنى سويف أن إدارة الجامعة تعمل جاهدة علي توفير المناخ الملائم للطلاب الوافدين من جميع الدول وترسيخ شعور الألفة لديهم وأنهم في وطنهم الثاني، كما تحرص على وتوفير كافة سبل الرعاية لهم من خلال المتابعة اليومية والدقيقة أثناء وبعد اليوم الدراسي والعمل على دمجهم في الأنشطة الطلابية المختلفة التي تقوم بها الجامعة.

رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وفد سفارة الإمارات ويؤكد نعمل علي توفير المناخ الملائم للطلاب الوافدين

وأشار الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة إلى أن الجامعة لديها كليات ومعاهد متميزة يبلغ عددها 33 كلية ومعهدا، موزعة على ثلاثة مجمعات، وهم مجمع غرب النيل، والتعليم صناعي 55 فدانا، والـ 330 فدانا بشرق النيل، و تنفرد عن الجامعات الأخرى في مصر والشرق الأوسط بكليات علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وعلوم ذوى الاحتياجات الخاصة والدراسات العليا للعلوم المتقدمة والعديد من البرامج والشعب الجديدة المتميزة.

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رئيس جامعة بنى سويف يستقبل وفد سفارة الإمارات

وأشادت الملحق الفني للملحقية بجهود رئيس الجامعة المبذولة والتي لمسوها على أرض الواقع من خلال جولتهم على عدد من الكليات والمعاهد المتنوعة والفريدة من نوعها داخل مجمعات الجامعة الثلاثة بغرب وشرق النيل، معبرة عن إعجابها بالطفرة الهائلة في الأجهزة والمعامل داخل تلك الكليات وحصول عدد منهم على ضمان الجودة والاعتماد بما يجعل الجامعة تنافس وبقوة الجامعات في الداخل والخارج، والحصول على مراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية.

وفى نهاية اللقاء أهدت السيدة إيمان الحوسني الملحق الفني للملحقية درع السفارة للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة تقديراً وعرفاناً.