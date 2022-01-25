/674994/أمين-سر-لجنة-السياحة-بالبرلمان-تهنيء-رجال-الشرطة-بعيدهم-الـ70

هنأت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران،جموع الشعب المصري وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة رجال وزارة الداخلية بمناسبة ذكرى عيد شهداء الواجب والوطن الشرطة وثورة 25 يناير، موجهة رسالة شكر إلى رجال الشرطة لتضحياتهم ومجهوداتهم في حفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطنين.

دوت الخليج

وأكدت "الشعولي" على أن مصر وأبطالها من الشرطة والجيش سياج الأمن والأمان للوطن، وشبابها خيرة أبناء الأرض الطاهرة خرجوا في 25 يناير لتحقيق حلم التصحيح؛ وواجهوا براثن التيارات الراديكالية وحكم الإخوان بتصحيح المسار في ثورة 30 يونيو التي قادها الشعب وحماها الجيش وجاءت بقيادة رشيدة للبلاد في ظروف غاية الخطورة.

هذا وثمنت "الشعولي" في حديثها لـ"دوت الخليج" الحزب كافة جهود رجال الأمن والأمان الشرطة والجيش تحت قيادة البلاد الحكيمة في مواجهة كافة الظروف والمصاعب لتحقيق معادلة يفتقدها الكثير من البلدان والدول هي إرساء الاستقرار والمضي بقوة للبناء والإعمار والتنمية والرخاء.

رئيس البرلمان يهنيء السيسي بعيد الشرطة السبعين

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

وفي هذا السياق، بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، قائلًا في نص البرقية :"يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، أن أرسل إليكم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني بهذه المناسبة الجليلة التي نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذودًا عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذي حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء".

وأضاف رئيس مجلس النواب :"لقد وقفتم يا سيادة الرئيس مع الشعب في فترة وَلـّـْـت، نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر، فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب، في طريق النمو والتطور، وحفظ الله مصر ووقى شعبها وأيدكم بنصر من عنده".