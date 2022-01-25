فى عيد الشرطة.. إطلاق المرحلة 21 من «كلنا واحد» بتخفيضات كبيرة

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الـ21 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60%، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.. تحت رعاية رئيس الجمهورية، تزامنًا مع الذكرى الـ70 لأعياد الشرطة.





وانطلقت فعاليات المرحلة الـ 21 من مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة فى توفير مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية استراتيجية وأساسية – سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس – مفروشات - أدوات كهربائية – مستلزمات إضاءة – مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا). وتحرص المبادرة توفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا. يأتى ذلك اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

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