عاجل- السيدة انتصار السيسى مهنئة بعيد الشرطة: تحية لأمهات الشهداء الأبطال

جدة - نرمين السيد - وكتبت حرم رئيس الجمهورية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "نحتفل اليوم بالعيد السبعين للشرطة المصرية، وهو اليوم الذى يخلد بطولات رجال الشرطة، الذين يؤكدون دوما أن الدفاع عن الوطن، عقيدة راسخة داخل نفوسهم مهما طال الزمان".

وتابعت: "إذ نحتفل بهذا اليوم الخالد فى الذاكرة الوطنية، فإننى أحيى كل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها، فلولا تضحياتهن ما وصلنا إلى بر الأمان وبدأنا فى طريق البناء والتنمية وجمهوريتنا الجديدة".