جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الجزائرى، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء مباحثات ثرية ومثمرة تندرج فى سياق التشاور المستمر بين البلدين.
وأوضح أن المشاورات أكدت على ضرورة العمل سويا لحفظ المكانة التى تتبوأها مصر والجزائر على الصعيدين الإفريقى والواجهة الجنوبية للبحر المتوسط، وما تحتله مصر من مكانة تاريخية وجغرافية فى مد جسور التعاون مع الأشقاء العرب والقارة الآسيوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الرئيس الجزائرى: مباحثاتنا مع مصر ثرية ومثمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.