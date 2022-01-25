عاجل- الرئيس الجزائرى: مباحثاتنا مع مصر ثرية ومثمرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الجزائرى، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء مباحثات ثرية ومثمرة تندرج فى سياق التشاور المستمر بين البلدين.

وأوضح أن المشاورات أكدت على ضرورة العمل سويا لحفظ المكانة التى تتبوأها مصر والجزائر على الصعيدين الإفريقى والواجهة الجنوبية للبحر المتوسط، وما تحتله مصر من مكانة تاريخية وجغرافية فى مد جسور التعاون مع الأشقاء العرب والقارة الآسيوية.