عاجل - الرئيس السيسى يفتح مع نظيره الجزائرى ملفات المنطقة (نص الكلمة)

جدة - نرمين السيد - وجاء نص كلمة الرئيس السيسى كما يلى:

أخى الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة،

السيدات والسادة الحضور،

إنه لمن دواعى سرورى أن أرحب بأخى الرئيس عبدالمجيد تبون فى أول زيارة رسمية له، إلى بلده الثانى مصر، متمنيًا له إقامة طيبة وأغتنم هذه المناسبة، لأعرب عن تقدير مصر البالغ، للروابط التاريخية العميقة، التى تجمعها مع الجزائر فى ظل علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين، ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة.

لقد أجريت اليوم مع الرئيس تبون، مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة، نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها فى مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، من خلال تفعيل أطر التعاون، وآليات التشاور والتنسيق على كل المستويات آخذًا فى الاعتبار التحديات المشتركة، التى تواجه مصر والجزائر، ومنها تحقيق التنمية الشاملة، ومواجهة التدخلات الخارجية فى المنطقة، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وصون مفهوم الدولة ودور مؤسساتها الوطنية.

وفى هذا السياق، فقد توافقنا على ما يلى:

تطوير التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتذليل أية عقبات فى هذا الخصوص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة فى البلدين، ويعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

توجيه الأجهزة المعنية فى البلدين، بسرعة بدء إجراءات الإعداد لعقد الدورة المقبلة، لكل من اللجنة العليا المشتركة، وآلية التشاور السياسى بما يخدم جهود دعم العلاقات، وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق، إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

استمرار التعاون المكثف، فى مجال مكافحة الإرهاب، بكافة أشكاله وصوره وضرورة تبنى المجتمع الدولى، لمقاربة شاملة للتصدى للإرهاب بمفهومه الشامل، ومختلف أبعاده إلى جانب مواصلة مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية، بدون استثناء أو تفرقة وتكثيف الجهود لتقويض قدراتها، على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة، وتجفيف منابع تمويلها.

وقد ثمنت فى هذا السياق، جهود الجزائر فى مكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل والصحراء، فى ظل التحديات بتلك المنطقة.

على جانب آخر، تناولنا آخر المستجدات المطروحة على الساحة العربية حيث توافقنا فى الرؤى، على أهمية دفع آليات العمل العربى المشترك، بما يهدف إلى صون الأمن القومى العربى، وحماية وحدة وسيادة مقدرات الدول العربية ولا يفوتنى فى هذا الصدد، أن أعرب عن خالص تمنيات مصر للجزائر الشقيق، بالتوفيق والنجاح فى رئاسة القمة العربية المقبلة.

وقد بحثنا آخر تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطينى الشقيق، وتحقيق تطلعاته فى دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

كما تناولنا مستجدات الأزمة الليبية حيث توافقنا فى الرؤى، على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بدون استثناء، وفى مدى زمنى محدد تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخرجات مسارى باريس وبرلين وبما يعيد ليبيا إلى الليبيين، ويحقق وحدتها وسيادتها واستقرارها.

من ناحية أخرى، فقد تناولنا قضية الأمن المائى المصرى، كونه جزءًا من الأمن القومى العربى وتوافقنا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر، باعتبارها قضية مصيرية وقد ثمن الرئيس تبون من جانبه، الجهود التى تبذلها مصر، للتوصل إلى اتفاق شامل ومنصف، بشأن قواعد ملء وتشغيل "سد النهضة".

كما اتفقنا على تعزيز جهودنا على الساحة الإفريقية، فى ظل الدور المهم، الذى تضطلع به كل من مصر والجزائر فى هذا الشأن واستمرار التنسيق والتعاون فى إطار الاتحاد الإفريقى ومواصلة جهود دعم بنية السلم والأمن، والتنمية فى القارة الإفريقية بما يمكنها من تجاوز أى تحديات تواجهها وتحقيق الرخاء والاستقرار، لسائر أبناء قارتنا الإفريقية.

أخى الرئيس عبد المجيد تبون،

لقد أسعدنى لقاؤكم اليوم وإننى لأتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا بما يحقق مصالح شعبينا الشقيقين، ويلبى تطلعاتهما متمنيًا للجزائر الشقيق، كل الخير والاستقرار والرفاهية.. تحت قيادتكم الحكيمة وأجدد ترحيبى بكم، فى بلدكم الثانى "مصر".