عاجل- السيسى: توافقنا مع الجزائر على ضرورة عقد الانتخابات الليبية فى موعدها

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مباحثاته مع نظيره الجزائرى عبدالمجيد تبون، تطرقت إلى مستجدات الأزمة الليبية، وتم التوافق فى الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة بدون استثناء وفى مدى زمنى محدد تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحقق وحدتها سيادتها.





وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الجزائرى عبدالمجيد تبون، بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تناول قضية الأمن المائى المصرى باعتباره جزءا من الأمن القومى العربى، وتم التوافق على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية المصرية باعتبارها قضية مصيرية، وثمن الرئيس تبون الجهود التى تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق منصف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح أنه تم التوافق على تعزيز الجهود على الساحة الإفريقية فى دور البلدين، واستمرار التنسيق فى ظل الاتحاد الإفريقى لتجاوز أى تحديات وتحقيق الرخاء لسائر أبناء القارة الإفريقية.

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجزائر، متمنيا للجزائر كل الخير والرفاهية.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمى لرئيس الجزائر بقصر الاتحادية، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وعقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة بين الرئيسين.