الجيزة ترصف طريق «المريوطية - ناهيا» بطول 3 كم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتابع أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات مديرية الطرق فى المحافظة بتنفيذ أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق المريوطية ناهيا، بطول 3كم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ليضاف لمنظومة الطرق والمحاور المرورية المطورة بالمحافظة.

كما أطلع محافظ الجيزة على نسب أعمال الرصف بشارع التفريعة بحى الوراق.. إذ تم وضع طبقه الرصف الرابطة، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالى بالحى، وجار استكمال أعمال التطوير.

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