المتاحف المصرية تشارك فى الاحتفال بذكرى عيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - المتحف المصرى بالتحرير:

يعرض عند مدخل المتحف، مجموعة من القطع المهمة التى تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار من إعادتها للمتحف فى إبريل 2014 بعد أن تم سرقتها فى عام 2011، وتضم هذه القطع ثمانية تماثيل من الأوشابتى مصنوعة من الخشب المغطى بالجص المذهب والألباستر، عُثر عليها فى مقبرة يويا وتويا جدود الملك اخناتون بوادى الملوك بالأقصر عام 1905، بالإضافة إلى أوشابتى من الحجر الجيرى للضابط "حات" من الأسرة 18، والذى عُثر عليه بتونا الجبل بالمنيا عام 1908، وتمثال من البرونز للعجل أبيس ويوجد قرص الشمس بين قرنيه من العصر اليونانى، كما سينظم المتحف عرضا للموسيقى العسكرية بحديقة المتحف.

متحف قصر محمد على بالمنيل:

ينظم المتحف معرضا أثريا مؤقتا يستمر لمدة شهر، يعرض من خلاله مجموعة متنوعة من الأسلحة والخناجر والغدارات، ومن أبرز قطع المعرض بندقية من الخشب على الماسورة حليات معدنية من أشرطة متفرقة عليها زخارف نباتية، وخنجر معدنى له نصل مزين بزخارف زجاجية، وخنجر مبطن من الداخل بالقطيفة الحمراء، وخنجر آخر مطعم بالعاج له غمد وينتهى بجزء مدبب من الأعلى.

المتحف القبطى:

يعرض ثلاث قطع أثرية عبارة عن نسر رومانى مصنوع من الحديد تم العثور عليه داخل أسوار حصن بابليون بمصر القديمة، وكان النسر فى ذلك الوقت رمزا للإمبراطورية الرومانية، كما كان يستخدم كشعار للدولة والجنود والشرطة فى مصر باعتبارها ولاية من الإمبراطورية الرومانية.

بالإضافة إلى عرض جزء من "افريز" من العصر الرومانى المتأخر يصور فارس يدافع عن نفسه أمام أسد يهجم عليه وبيده صليب يرجح أنه ربما يُصور النبى دانيال، وسيف مقوس من الحديد، له يد من الخشب وغمد من الجلد.

متحف الفن الإسلامى:

يعرض أربع قطع عبارة عن صحن من العصر العثمانى مصنوع من الخزف عليه زخارف ملونه على أرضية بيضاء تحت الطلاء الزجاجى الشفاف، قوامها رسم سفينة شراعية تسير فى الماء، وهو يرمز إلى السفن التجارية والتبادل الثقافى والفنى بين الشعوب، ويشير كذلك إلى الأسطول الإسلامى وتقدم البحرية فى العصر الإسلامى، كما يعرض خوذة من العصر المملوك، وطبنجة مذهبة من عصر أسرة محمد على، و ورقة من مخطوط يُنسب إلى المدرسة التيمورية فى التصوير، حيث تتضح سمات المدرسة فى بدايتها، ويظهر مع الكتابات الفارسية معركة بين عدد من الجنود بالزى العسكرى يمتطون الجياد ويحملون السيوف.

متحف الإسكندرية القومى:

يعرض ثلاث قطع عبارة عن طبنجة مكفته بالذهب، من مقتنيات أسرة محمد على، ذات مقبض من الخشب عليها زخارف نباتية متشابكة وفى نهاية المقبض جامة بداخلها رأس أسد بارز، والماسورة مصنوعة من الصلب عليها زخارف نباتية يتخللها بحور كتابية بالخط الفارسى.

وحربة مزودة بعمود من الخشب مركب به جزء معدنى يمثل نصل الحربة مزين بزخارف نباتية متداخلة ومتشابكة عليها كتابات بالخط النسخ نصها "ياحنان يامنان" مكررة وجميع الزخارف مكفته بالذهب.

وخوذة نصف دائرى من العصر الإسلامى، مزودة بشبكة من حلقات دائرية صغيرة مثبت بالخوذة بداخلها زخارف كتابية بالخط الفارسى.

متحف الأقصر للفن المصرى القديم:

يعرض ثلاث قطع تضم تمثال للملك رمسيس السادس واقفا قابضا بيده اليسرى على شعر أسير، وحاملا فى يده اليمنى بلطة وبين قدمى الأسير يوجد أسد صغير يرمز للقوة الملكية، ونجد الملك رمسيس يقف محمياً بالصقر حورس فوق التاج، وهو يرجع إلى عصر الدولة الحديثة.

وتمثال لأسير بوضع منبطح، ويداه موثقتين خلف ظهره فى أحد الأوضاع التقليدية للأسرى، وقاعدة تمثال عليها رأسان لأسيرين بملامح وهيئات مختلفة تدل على اختلاف أوطانهم.

متحف السويس القومى:

يعرض خنجرا من العصر الإسلامى، ذات نصل ومقبض من الصلب عليه كتابة فارسية وزخارف نباتية متداخلة، وله جراب من الخشب المكسو بالمعدن رسم عليه زخارف نباتية متداخلة. وغدارة آلية (البارود)، من العصر العثمانى، عليها زخارف نباتية بالفضة والذهب، والمقبض مصنوع من الخشب عليه زخارف نباتية مطعمة بالفضة وينتهى بحلية من النحاس عليه زخارف بارزة.

متحف جاير آندرسون:

يعرض ثلاثة مزاخر للبارود؛ أحدها من العصر العثمانى مصنوعة من الفضة على شكل قرن، يزينها بقايا تطعيم بالمينا الزرقاء والخضراء، والثانى من الخشب على شكل آلة الكمان مزدانة بزخارف بهيئات آدمية، وترجع إلى العصر القاجارى الإيرانى، والأخيرة من الفضة على شكل وجه طائر، نقشت عليه زخارف نباتية محورة يتوسطها مبنى يشبه القلعة الحربية، ويرجع إلى العصر العثمانى.

متحف سوهاج القومى:

يعرض ثلاث قطع تضم سرجا هجينا للجمل به قربوصين كلا منهما مصنوع من الفضة المزخرفة بنقوش، وقالب صب رؤوس سهام مستطيل مسطح من الخشب عليها حفر بالغائر تمثل رأس سهم، وبهذا السطح أيضا ثلاثة ثقوب غير نافذة اثنان منها قرب رأس السهم والثقب الثالث بالطرف الآخر؛ على أحد جانبى مؤخرة السهم، وثقل كروى مصنوع من الألباستر به ثقب نافذ، ويستخدم مقمعة أو هراوة، وترجع إلى العصر الإسلامى.

متحف الإسماعيلية:

يعرض قميصا حربيا من الزرد من العصر المملوكى مكون من مجموعة من الحلقات للحماية، مع مجموعة من جلل النفط من الفخار.

متحف المركبات الملكية:

يعرض سيف تشريفة محلاة بحليات من الذهب والفضة، يرجع إلى عصر أسرة محمد على - الأمير سعيد طوسون.