عاجل.. رئيس الجزائر: نسعى لإحاطة القمة العربية بالأسباب التى توفر التوافق

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، إن المباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسى خلصت إلى التوافق التام فى الرؤى ووجهات النظر، وضرورة مواصلة التشاور والتمهيد للقمة العربية التى ستحتضنها الجزائر.





وأضاف الرئيس الجزائرى، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أنه يسعى مع الرئيس السيسى والقادة العرب إلى إحاطة القمة العربية، بالأسباب التى توفر أرضية مشتركة للوصول إلى التوافق الذى يأملون إليه والانطلاق إلى عمل عربى مشترك بروح جديدة. وجدد الرئيس الجزائرى، شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى، على حفاوة الاستقبال.

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