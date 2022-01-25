انتصار السيسى لرجال الشرطة: الدفاع عن الوطن عقيدة راسخة داخل نفوسكم

وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، التحية لكل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها.

وكتبت السيدة انتصار السيسى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحتفل اليوم بالعيد السبعين للشرطة المصرية، وهو اليوم الذي يخلد بطولات رجال الشرطة، الذين يؤكدون دوما أن الدفاع عن الوطن، عقيدة راسخة داخل نفوسهم مهما طال الزمان".

وأضافت قرينة الرئيس:"وإذ نحتفل بهذا اليوم الخالد في الذاكرة الوطنية، فإنني أحيي كل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها، فلولا تضحياتهن ما وصلنا إلى بر الأمان وبدأنا في طريق البناء والتنمية وجمهوريتنا الجديدة".