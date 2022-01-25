شمال سيناء تحتفل بعيد الشرطة.. والمحافظ يؤكد: الأبطال منعوا جماعات الشر من تنفيذ مخططاتها

احتفلت محافظة شمال سيناء اليوم ، الثلاثاء، بمناسبة عيد الشرطة ال70 ، وسط كوكبة من القيادات الشرطية والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ قبائل سيناء وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ والمواطنين بمدينة العريش .

وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ، ان وزارة الداخلية تقوم بتقديم العديد من الخدمات لحفظ الأمن الداخلي للبلاد وحماية المنشآت الحيوية داخل المدن ومن بينها كافة مدن محافظة شمال سيناء ، وتعمل لرفع شأن المجتمع المدني.

وأضاف المحافظ خلال احتفال المحافظة بعيد الشرطه ال 70، الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية أمن شمال سيناء ، بحضور اللواء ممدوح أبو زيد، مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، اللواء ممدوح جعفر، قائد قطاع تأمين شمال سيناء، كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة، والقيادات التنفيذية والامنية وأعضاء المجموعه البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ،ان ما تشهده مصر في المجال الأمني خير دليل على تلاحم قوات الشرطة مع الوطن.

ووجه محافظ شمال سيناء التحية الي وزير الداخلية على النقلة الحضارية التي تشهدها قوات الشرطه، حيث كان لمحافظة شمال سيناء نصيب منها ، لجانب السيطرة الأمنية على مستوى المدن لحماية الجبهة الداخلية للمحافظة.

وأكد المحافظ ان وزارة الداخلية قامت بالعديد من الانجازات في مجال حقوق الإنسان، حيث تم تحويل كلمة السجن الي كلمه مركز الإصلاح والتهذيب، والعقوبة الي منحه لمساعدة الفرد ان يكون صالحا في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبه .. مؤكدا علي اشادة منظمات حقوق الإنسان بالطفرة التي حدثت خلال الفترة الماضية.

واستعرض محافظ شمال سيناء التاريخ البطولي لقوات الشرطة والتضحيات التي قدمتها، سواء في معركه الاسماعليه عام 1952، أو خلال العدوان الثلاثي علي مصر عام 1965، وفي حرب 1972 بجانب قواتنا المسلحه، وكذلك دورها العظيم في معركة الدفرسوار ومنع العدو من دخول مدن القناة، ليسيطر التاريخ ملحمة ثلاثية من القوات المسلحة والشرطة المدنية والمقاومةالشعبية.

ولفت المحافظ إلى تضحيات الشرطة خلال التسعينات ضد الإرهاب،، وتضحياتها خلال السنوات الماضية لمنع العناصر الإرهابية وجمعات الشر من تنفيذ مخططاتها.. لافتا الي ان التاريخ سيذكر بطولات رجال الشرطه علي مر التاريخ.

واستعرض المحافظ بطولات رجال الشرطة في محافظة شمال سيناء ووقوفها بجانب القوات المسلحة في دحر الارهاب الأسود، موجها التحيه الي أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية والمدنيين الذين صحوا بارواحهم فداء لهذا الوطن.

و أكدت النائبة عايدة السواركه، عضو مجلس النواب، في كلمتها نيابه عن أسر الشهداء والمصابين، أن إحتفال الشرطة بعيدها هذا العام مختلف عن الأعوام السابقه، حيث يجري الاحتفال بعيد الشرطة هذا العام بعد القضاء على الإرهاب،، موجهه التحيه الي أرواح شهداء الواجب الوطني في شمال سيناء.

وقدم سالم العكش، عضو مجلس الشيوخ، برقية تأييد الي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجها الشكر الي وزارة الداخلية في عيد الشرطه، لافتا الي ان قوات الشرطة قدمت الكثير من التضحيات علي أرض سيناء.

تضمن الاحتفال مبارة لكرة القدم بين فريقي نجمة سيناء وفريق الشرطة، بجانب فيلم تسجيلي عن بطولات الشرطه. فقرات فنية وشعريه واغان وطنيه لمركز الفنون والشعب الفنيه بمديرية الشباب والرياضة، وفي نهاية الإحتفال كرم المحافظ ومدير أمن شمال سيناء، عدد من أسر شهداء قوات الشرطه، بجانب تكريم عدد من المجندين.