/674993/مدرب-مالاوي-ما-حدث-معنا-في-الكاميرون-لا-يمكن-أن-يحدث-مع-السنغال-وغيرهم

كشف ميكي ماوس المدير الفني لمنتخب مالاوي، على العقبات التي واجهة بعثة فريقه بالكاميرون، في المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي منتخب مالاوي اليوم مع منتخب المغرب، في الساعة التاسعة مساء، في لقاء يجمع بين المنتخبين، في دور ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

تصريحات مدرب مالاوي

وقال في تصريحات المؤتمر الصحفي قبل مباراة السنغال ومالاوي: " لن ترى ساديو ماني يقوم بغسل ملابسه الداخلية ويعلقها على جذع شجرة حتى تجف لكننا نفعل ذلك".

وأضاف:"منتخب جامبيا واجه نفس المشاكل، هناك معايير مختلفة في تعاملهم مع المنتخبات المتواجدة هنا".

وواصل: "يجب طرح سؤال، لماذا تحدث هذه الأمور مع المنتخبات الصغيرة مثل مالاوي وجامبيا وجزر القمر؟".

وزاد: "طلبت من مدربي وقادة المنتخبات التي تعامل بشكل لا يليق تقديم شكوى رسمية، لقد كافحنا لمدة ثلاثة أيام قبل تسوية الأمور في فندق الإقامة".

واختتم: "لم أستطع الحصول على حليب للقهوة، قالوا إن الحليب انتهى ولن يتوفر قبل اليوم التالي، نعامل مثل مواطني الدرجة الثانية، لا يمكنهم السماح بحدوث هذا في العصر الحالي، في هذا المستوى من المنافسة".

أحداث مباراة المغرب والجابون

انتهت أحداث مباراة المغرب والجابون، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين المنتخبين في ثالث وختام جولات، المجموعة الثالثة من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تقدم المنتخب الجابوني في نتيجة المباراة بالهدف الأول، ليعود المغرب، في اللقاء بالتعادل، ويزيد الأول بالثاني، ويعود الأخير بالتعادل مرة آخرى.

أهداف المباراة

افتتح منتخب الجابون سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 22 من عمر المباراة، عن طريق جيم ألفينا، من خلال ركلة مرمى للجابون نفذها جيان نويل أمونومي بتمريرة طولية إلى وسط ملعب المغرب حيث أخطأها المدافعين بشكل غريب أدى إلى وصول الكرة لأقدام جيم ألفينا المنفرد بالمرمى والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

وعاد منتخب المغرب بالتعادل في المباراة في الدقيقة الـ 73 من عمر اللقاء، عن طريق سفيان بوفال، من خلال تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق سفيان بوفال بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى لم يتمكن الحارس جيان نويل أمونومي من التعامل معها.

رد منتخب الجابون بالتقدم في نتيجة المباراة للمرة الثانية، بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 81 من عمر اللقاء، من خلال انطلاقة سريعة من جيم الفينا على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية متوسطة الإرتفاع إصطدمت بقدم المدافع نايف أكرد وسكنت مباشرة إلى داخل الشباك.