/674995/أحمد-حسن-كوكا-يحتفل-بتسجيل-100-هدف-ويوجه-رسالة-مؤثرة-صور

حرص أحمد حسن كوكا مهاجم نادي قونيا سبور التركي على الاحتفال بوصوله إلى 100 هدف سجلها خلال مسيرته مع الأندية الذى لعب لها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أحسن كوكا عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”100هدف في اوروبا الحمد لله حمدا كثيرا ، كل حاجه بحققها ترجع لوالدي الله يرحمه ، كان اكبر سند لي في كل حاجه ، مهما صعبت عليا الايام والمواقف كان بيفضل يحفزني ويخليني اكمل .

‎وتابع:”اللهم اني اشهدك انه كان لي نعم الاب و نعم السند ونعم الصديق ونعم المعلم والحبيب رحمه الله عليك يا اعز الناس الي قلبي.

‎وأختتم:”شكرا لأمي علي دعواتها الي من غيرها انا ولا حاجه ، شكرا لمراتي عل وقوفها جانبي في كل الضغوطات والاصابات والمواقف الصعبه الي اي لعيب كوره بيمر بيها ، شكرا لاخواتي و اصحابي واهلي الي دائما جانبي في كل خطوه ، شكرا لكل الجماهير الي دائما بتشجعني وتحفزني اني اكمل واحاول دائما اني اطور من نفسي وابقي احسن من الاول ، شكرا لكل المدربين ولاعبين وعاملين ورؤساء في كل النوادي الي لعبت فيها.

حقق فريق قونيا سبور الفوز في المباراة بنتيجة هدفين دون رد، قدم فيها كوكا البصمة الأخيرة في المباراة برأسية ولا أروع في الشباك من أمام مدافع عمراني سبور.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن قائمة الفراعنة المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

قائمة اللاعبين المستبعدين من قائمة مصر بأمم أفريقيا 2021

1- مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك.

2- محمد جدي أفشة لاعب فريق الأهلي.

3- مروان حمدي لاعب فريق سموحة.

4- أحمد حسن كوكا لاعب فريق قونيا سبور التركي.

5- إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز.

6- أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي سبور التركي.

7- أحمد ياسين لاعب فريق البنك الأهلي.

8- محمد هاني لاعب فريق الأهلي.

9- أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر.

10- محمد حمدي لاعب فريق بيراميدز.

11- نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز.

12- محمد فتح الله لاعب فريق غزل المحلة.

13- أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سموحة.

14- مروان داوود لاعب فريق انبي.

15- محمد فوزيلاعب فريق الإسماعيلي.