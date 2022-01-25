/674998/رئيس-الكاف-يفتح-تحقيق-عاجل-بشأن-أحداث-مباراة-الكاميرون-وجزر-القمر-ويقدم-التعازي-لأسر-الضحايا

قدم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعازيه جراء الأحداث التي حدثت في ملعب ليمبي، الذي احتضن مواجهة الكاميرون وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا، والتي راح ضحيتها 8 قتلى و40 مصاب على الأقل خلال التدافع بين الجماهير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال موتسيبي "نقدم تعازينا الحارة لأسر المشاهدين الذين لقوا حتفهم في ملعب أولمبيا خلال أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر".

وتابع "لقد ذهبت لرؤية الجرحى وقضيت معهم ليلة حزينة، وكانت هناك نصائح بعد ذهابي إلى المستشفى ولكنني أردت أن أكون متواجد بجوارهم".

وواصل "لن نسمح نهائيا وتحت أي ظرف ينتج عنه جرحى أوقتلى وسيتم اتخاذ إجراءات عاجلة، وسيكون هناك اجتماع مع اللجنة المنظمة ونائبي الكاف لوضع تعليمات للحفاظ على سلامة المشجعين".

واختتم "نحتاج إلى تقرير شامل وعاجل لكل ما حدث داخل ملعب مباراة الكاميرون وجزر القمر والتي أدت إلى خسارة بعض الجماهير حياتهم".

ميدو: معندناش عدل في أفريقيا ما حدث مع جزر القمر فضيحة

تحدث أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، حول مباراة جزر القمر أمام الكاميرون، بدور الـ16 في كأس أمم أفريقيا 2021.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا" : " لو أنا مدرب الكاميرون وعرفت ان الفريق اللي قدامي الحارس بتاعه سليم والله ما كنت لعبت إلا لما الحارس يلعب".

باتريس موتسيبي

وأضاف: " معندناش عدل في الكرة الأفريقية، وما حدث مع جزر القمر أكبر ظلم، منتخب جزر القمر مر بظروف صعبة جداً".

وزاد: " الاتحاد الافريقي منع حارس جزر القمر بعد شفائه من كورونا من دخوله الاستاد، وأمروا بعزله 5 أيام ودي قاعدة غريبة وأول مرة تطبق".

وأردف: " كان يجب على الاتحاد الأفريقي أن يسمحوا للحارس بالمشاركة، فليس من العدل أن تلعب جزر القمر بدون حارس أمام منتخب كبير زي الكاميرون، ظهير أيسر يحرس المرمى".

وأشار: " الاتحاد الأفريقي معندوش بـ 10 جنية عدل عشان كدا هنفضل متأخرين في الكورة".

وأختتم قائلاً: " لو كان منتخب الكاميرون أو أي منتخب كبير حدث له ما حدث مع جزر القمر، مكنش الماتش هيتلعب، والموقف دا فضيحة للكرة الأفريقية".