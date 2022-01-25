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عقد محافظ الدقهلية " أيمن مختار " اجتماعاً بمسئولي الشركة الوطنية للمقاولات لإعداد التصميمات والدراسات اللازمه للبدء في تنفيذ محور مروري جديد علي النيل امتداد المشاية السفلية بالمنصورة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محافظ الدقهلية:المحور الجديد يمتد من مكتبة المنصورة حتي مقابر قولونجيل وأجتمع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء مع بمسئولي الشركة الوطنية واستهدف الاجتماع استعراض ومناقشة الاجراءات الخاصة بإعداد التصميمات والدراسات اللازمه للبدء في تنفيذ محور مروري جديد علي النيل امتداد المشاية السفلية بالمنصورة ، وذلك بحضور العميد علاء خضر ممثل الشركة الوطنية للمقاولات والدكتور أحمد عواد استشاري الشركة الوطنية والمهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهليه والمهندس زناتي السيد مدير مديرية الطرق بالدقهلية. وأشار " المحافظ " الي أن المحور المروري الجديد يمتد من خلف مكتبة المنصورة و حتي مقابر قولونجيل بطول 2,100 كيلو متر بعرض 10,5 متر بواقع 3 حارات مرورية وممشي بعرض 3 متر علي النيل وسيتم تنفيذه علي ثلاث مراحل متتاليه والمرحلة الأولي سيتم تنفيذها بطول 800 متر. ووجه " مختار " بسرعة الانتهاء من اعداد التصميمات والدراسات اللازمه للبدء الفوري في تنفيذ المشروع للقضاء علي التكدس المروري بشارع سعد زغلول. وكلف " المحافظ " مدير مديرية الطرق بمرافقة مسؤولي الشركة الوطنية لمعاينة الموقع علي الطبيعة لمساعدتهم علي وضع التصميمات وتحديد آلية العمل.

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