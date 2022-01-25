العربي للدراسات السياسية : قمة “السيسي” و”تبون” تضاعف التبادل التجاري والإستثماري بين مصر والجزائر

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مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية والقمة العربية المقبلة.. أهم الملفات المطروحة بالقمة

أكد أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، وجود العديد من الملفات المشتركة على جدول أعمال الرئيسين عبد الفتاح السيسي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نظرا لثقل حجم البلدين علي المستي المحلي والدولي، ومن أهم هذه الملفات القضية الليبية وتحقيق السلام للشعب الشقيق، وإخراج ليبيا من مستنقع الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي، متوقعا أن تضاعف قمة "السيسي - تبون" التبادل التجاري والاستثماري بين مصر.

دوت الخليج

وقال إن العلاقات بين مصر والجزائر قوية وتمتد لآلاف السنين، وهناك الكثير من المحطات التاريخية التي جمعت بين البلدين، حيث ساعدت مصر الجزائر في ثورتها عام 1952، كما أن الجزائر ساعدت القاهرة في حرب أكتوبر عام 1973، وكانت أول زيارة خارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي للجزائر.

وأضاف أن الملف الاقتصادي والاستثماري مطروح بقوة على مائدة المباحثات فضلا عن ملفات السودان، والهجرة غير الشرعية وملف السد الإثيوبي، ومكافحة الإرهاب، والقضية الفلسطينية.

التعاون بين البلدين

وأوضح أنه يمكن لمصر والجزائر زيادة التعاون والتكامل في الفترة القادمة في قطاعات كثيرة، منها الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة واللوجستيات والثروة السمكية لزيادة بل مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال 6 أشهر 392.7 مليون دولار، وارتفع بنسبة 10 % خلال 2021.

وأشار الي أنه حسب تقرير أعده مكتب التمثيل التجاري سفارة مصر بالجزائر، فإن أهم بنود الصادرات المصرية للجزائر خلال 6 أشهر تمثلت في محضرات غذائية لمرضى الأورام وزيت الصويا ، وأسلاك النحاس، وأعلاف الحيوانات والورق المقوى والديكسترين وغيره من أنواع النشا وعلى الجانب الآخر، يعتبر الغاز السائل بأنواعه من أهم الواردات الجزائرية لمصر، حيث بلغت تلك الواردات نحو 71.5 مليون دولار أي ما يمثل 95% من إجمالي الواردات ككل خلال تلك الفترة.

تجربة مصر الاقتصادية

وأكد أنه إنه يمكن للجزائر الاستفادة من تجربة مصر الاقتصادية وبرنامج الاصلاح الاقتصادي خلال السنوات السبع الماضية، حيث يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي الملف الاقتصادي وخاصة الصناعة والتجارة والاستثمار ومساندة المستثمرين وتقدم الحكومة المصرية حوافز وتشريعات داعمة للاستثمار وتسهيل التجارة البينية مع الدول المختلفة واقرار حوافز للمستثمرين كما أن مصر بها مستوى تكنولوجي عال يقلل من زمن التعاملات الإدارية والإجراءات الاقتصادية في ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي وتطوير الجهات الضريبية والجمركية التي من شأنها تسهيل التعاملات بين الجانبين المصري والجزائري، ويمكن أن يستفيد منها المستثمرون الجزائريون بالاستثمار مع نظرائهم المصريين في المناطق الاستثمارية الكثيرة والمتنوعة في مصر، كما أن مصر لديها خبرات كبيرة في مجال الإنشاءات والطاقات المتجددة، وأنجزت مشروعات عملاقة، ويمكنها أن تنقل خبراتها إلى السوق الجزائرية، مطالبا بتوفير كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن السوقين المصري والجزائري، ومعرفة احتياجات السوقين من المنتجات المختلفة، وهناك فرصا واعدة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بين مصر والجزائر، وإنشاء شراكات استثمارية مشتركة بين المستثمرين الجزائريين والمصريين.

تنشيط حركة التبادل التجاري

وقال إنه يمكن إقامة خط ملاحى بين البلدين لتنشيط حركة التبادل التجارى الذي لا يعكس حجم الإمكانيات والقدرات لدى البلدين بالرغم من كون الجزائر الشريك التجاري الثاني لمصر في القارة الأفريقية، معربا عن أمله في أن يرتقى هذا الرقم إلى 3 مليارات دولار خلال الأعوام المقبلة، ويمكن وتعظيم العائد الافتصادى بين البلدين من خلال تفعيل دور مجلس الاعمال المصرى الجزائرى، والزيارات المتبادلة لرجال الأعمال في الجانبين والمشاركة في المعارض الدولية.

مؤتمر القمة العربية

وأشار الي أن من المنتظر توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تجارية واقتصادية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمناطق الصناعية، والتصنيع العسكري، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتعد مصر من بين أهم المستثمرين العرب في الجزائر.

وقال إن القاهرة تدعم الجزائر لإنجاح مؤتمر القمة العربية المزمع تنظيمه بالجزائر ومساعدة سوريا للعودة إلى الحاضنة العربية، حيث تأتي القمة في خضم تحولات إقليمية ودولية وتحديات مشتركة بين قوتين إقليميتين.